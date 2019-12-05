6 и 7 декабря брянских автомобилистов ждут сплошные проверки

СЕГОДНЯ 14:10 2019-12-05T14:10:09+03:00

Автомобилистов просят быть аккуратными на дороге. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Госавтоинспекции будут дежурить в городе и по области

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Брянских автомобилистов в предупредили о сплошных проверках, которые пройдут 6 и 7 декабря.

6 декабря полицейские будут дежурить на 39-м километре автодороги «Брянск-Дятьково». Здесь проследят за нарушителями среди водителей автобусов. С такой же целью пройдут проверки на следующий день на 364-м километре трассы «Украина».

В пятницу с 7.00 до 8.30 патрульные машины будут стоять у детского сада № 3 "Радуга" в Брянске. Полицейские выяснят, кто нарушает правила перевозки детей.

А с 0.00 до 0.30. в субботу в Брянске правоохранители будут ловить пьяных автомобилистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU