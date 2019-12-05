Жительница Навлинского района едва не зарубила полицейского топором

СЕГОДНЯ 13:34 2019-12-05T13:34:12+03:00

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32-летнюю жительницу Навлинского района за оскорбления и угрозы полицейским отправится под суд.

Все случилось 22 августа, когда женщину решили навестить инспекторы ПДН, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. По версии следствия, селянка обругала одного правоохранителя, а на другого замахнулась топором.

На дебоширку завели уголовное дело. Его вскоре рассмотрит районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU