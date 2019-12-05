2019-12-05T13:17:00+03:00
Общество

Забивший до смерти мать брянец не разжалобил областной суд

Злоумышленник отправится в колонию на 10,5 лет
Мария Дедкова
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Брянец отправится в колонию строго режима.Брянец отправится в колонию строго режима.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Брянец, лишивший жизни мать, не разжалобил областной суд.

Трагедия произошла 25 июня. Пьяный сын повздорил с родственницей. Как выяснили правоохранители, он трижды ударил мать ножом, а затем избил. Одно из ранений оказалось смертельным.

Жителя Брянска приговорили к 10,5 годам колонии строго режима, кроме того на 1,5 года ему ограничат свободу.

-Осужденный посчитал такое решение слишком суровым и подал апелляцию, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но ее не удовлетворили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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