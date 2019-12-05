Забивший до смерти мать брянец не разжалобил областной суд
Брянец, лишивший жизни мать, не разжалобил областной суд.
Трагедия произошла 25 июня. Пьяный сын повздорил с родственницей. Как выяснили правоохранители, он трижды ударил мать ножом, а затем избил. Одно из ранений оказалось смертельным.
Жителя Брянска приговорили к 10,5 годам колонии строго режима, кроме того на 1,5 года ему ограничат свободу.
-Осужденный посчитал такое решение слишком суровым и подал апелляцию, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но ее не удовлетворили.
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ИСТОЧНИК KP.RU