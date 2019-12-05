2019-12-05T13:52:59+03:00
Происшествия

Под Брянском столкнулись два ВАЗа: пострадала 41-летняя автомобилистка

По предварительной информации, один из водителей не справился с управлением
Мария Дедкова
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Дорожно-транспортное происшествие произошло около 7.45 у Белых Берегов.Дорожно-транспортное происшествие произошло около 7.45 у Белых Берегов.Фото: Сергей ГАПОН
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Под Брянском 4 декабря столкнулись два автомобиля ВАЗ. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 7.45 у Белых Берегов.

По предварительной информации, 48-летний водитель ВАЗа-219050 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь машина врезалась в ВАЗ-211540, за рулем которого сидела 41-летняя женщина.

В ДТП пострадала автомобилистка, говорят в областной Госавтоинспекции. Ее с травмой головы и переломом ребер госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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