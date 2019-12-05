В Брянске открыли сквер имени Александра Волкова
В Брянске открыли сквер имени Александра Волкова. Торжественная церемония прошла в четверг, 5 декабря.
В ней поучаствовали родственники и друзья почетного гражданина города Брянска и Удмуртии, сообщают в пресс-службе мэрии.
Сквер расположился на участке между домами №№117-119 по улице Бежицкой и улицей 1-я Пятилетка. Здесь разбили пешеходные дорожки, оборудовали лавочки, детскую площадку. А в центре композиции установили бюст Александра Волкова.
Александр Волков родился в Брянске, окончил школу №20, Брянский строительный техникум, после чего отправился на работу в Удмурдтию. С 2000 по 2014 годы был первым Президентом Удмурдской Республики. В 2012 стал Почетным гражданином Брянска. К сожалению, в 2017-м политика не стало.
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ИСТОЧНИК KP.RU