В Брянске премии будут получать 23 спортсмена и тренера

СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-05T11:31:55+03:00

Награждать будут 10 спортсменов, 10 тренеров и 3 руководителей спортивных учреждений. Фото: Мария Дедкова

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В Брянске хотят улучшить поощрение спортсменов и тренеров. Депутаты планируют увеличить количество премий до 23. Награждать ими будут 10 спортсменов, 10 тренеров и 3 руководителей спортивных учреждений. Чтобы стать обладателем вознаграждения, нужно пройти конкурсный отбор.

Определение списка победителей и его утверждение будет проходить на совете при главе города Брянска. Пока закон рассматривают.

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ИСТОЧНИК KP.RU