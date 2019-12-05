2019-12-05T11:31:55+03:00
Общество

В Брянске премии будут получать 23 спортсмена и тренера

Проект закона рассмотрят на заседании горсовета
Мария Дедкова
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Награждать будут 10 спортсменов, 10 тренеров и 3 руководителей спортивных учреждений.Награждать будут 10 спортсменов, 10 тренеров и 3 руководителей спортивных учреждений.Фото: Мария Дедкова
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В Брянске хотят улучшить поощрение спортсменов и тренеров. Депутаты планируют увеличить количество премий до 23. Награждать ими будут 10 спортсменов, 10 тренеров и 3 руководителей спортивных учреждений. Чтобы стать обладателем вознаграждения, нужно пройти конкурсный отбор.

Определение списка победителей и его утверждение будет проходить на совете при главе города Брянска. Пока закон рассматривают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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