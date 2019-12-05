2019-12-05T10:51:54+03:00
Общество

Брянскую область наградили за уменьшение младенческой смертности

Наш регион единственный в стране получил престижную премию
Елена РАКОВА
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Младенческая смертность в Брянской области, по данным статистики, одна из самых низких в стране.Младенческая смертность в Брянской области, по данным статистики, одна из самых низких в стране.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Росздравнадзор наградил Брянскую область за снижение младенческой смертности. Церемония прошла на 12-й ежегодной всероссийской конференции "Медицина и качество" с международным участием".

- Наш регион единственный в стране получил престижную премию от Росздравнадзора за спасение детских жизней, - уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Департамент здравоохранения Брянской области стал победителем в номинации "Достижения по снижению младенческой смертности" - в регионе уже достигнут самый низкий показатель по России, даже ниже планового показателя 2024 года, который равен 4,0 на 1000 родившихся живыми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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