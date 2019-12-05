2019-12-05T10:38:02+03:00
Общество

На Брянщине стали меньше находить фальшивых денег

За последние три месяца обнаружили всего 32 "липы"
Елена РАКОВА
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Чаше всего фальшивомонетчики подделывают купюры номиналом пять тысяч рублей.Чаше всего фальшивомонетчики подделывают купюры номиналом пять тысяч рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области стали меньше находить фальшивых денег. В третьем квартале в руки сотрудников регионального отделения Банка России попали 32 поддельные купюры. По сравнению с тем же периодом прошлого года, липовых банкнот стало меньше на 11 штук.

Большинство обнаруженных поддельных купюр - 20 штук - составили пятитысячные. Банкноты этого номинала злоумышленники подделывают чаще всего. Тысячных банкнот обнаружено почти в три раза меньше- 7 штук. На экспертизу к нам попало 5 фальшивых банкнот номиналом 2000 рублей.

- Банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей появились в расчетах относительно недавно, они имеют ряд отличительных защитных признаков, - рассказал управляющий брянским отделением Банка России Виктор Мартьянов. - Злоумышленники пытаются имитировать защитную нить, воспроизводить водяные знаки, цветопеременные элементы, такие как, например, подвижное кольцо. Но все выявленные подделки были низкого качества и имели существенные отличия от подлинных банкнот.

Кстати, попались не только российские поддельные купюры. Эксперты обнаружили и две банкноты номиналом 100 долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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