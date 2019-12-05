В Брянске районам передали 142 автобуса

СЕГОДНЯ 10:11 2019-12-05T10:11:31+03:00

Всего в этом году для Брянской области купили 244 автобуса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Ключи от машин вручили в торжественной обстановке

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В четверг,5 декабря, в Брянске районам области передали 142 новых автобуса. Ключи в торжественной обстановке на площади Ленина вручили водителям.

Автобусы получили Брянская автоколонна №1403, Новозыбковское пассажирское автотранспортное предприятие.

Всего в этом году для Брянской области купили 244 автобуса, сообщают в пресс-службе правительства региона. На их приобретение выделили 900 миллионов рублей. Остальные 102 машины передадут до конца месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU