В Брянске районам передали 142 автобуса
Ключи от машин вручили в торжественной обстановке
Всего в этом году для Брянской области купили 244 автобуса.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В четверг,5 декабря, в Брянске районам области передали 142 новых автобуса. Ключи в торжественной обстановке на площади Ленина вручили водителям.
Автобусы получили Брянская автоколонна №1403, Новозыбковское пассажирское автотранспортное предприятие.
Всего в этом году для Брянской области купили 244 автобуса, сообщают в пресс-службе правительства региона. На их приобретение выделили 900 миллионов рублей. Остальные 102 машины передадут до конца месяца.
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ИСТОЧНИК KP.RU