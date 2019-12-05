В Стародубе открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

СЕГОДНЯ 09:52 2019-12-05T09:52:08+03:00

ФОК в Стародубе возвели меньше, чем за два месяца. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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В Стародубе прошла торжественная церемония открытия нового физкультурно-спортивного комплекса. Поздравить местных жителей приехали руководители области.

Новое спортивное сооружение - это площадка открытого типа. Здесь жители Стародуба смогут заниматься футболом, баскетболом, волейболом, воркаутом и другими видами спорта.

ФОК в Стародубе возвели меньше, чем за два месяца, говорят в правительстве Брянской области. На его строительство и оснащение потратили около 34 миллионов рублей. На эти деньги оборудовали беговые дорожки, хоккейный корт, трибуну на 100 мест, уличные силовые тренажеры, спортивный комплекс и турники.

Похожая площадка до конца года откроется в Новозыбкове. Всего таких объектов будет по области 11 в Брянском, Гордеевском, Дятьковском, Злынковском, Карачевском, Климовском, Комаричском, Красногорском, Севском, Погарском, Стародубском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU