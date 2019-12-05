В Брянске сняли на видео зимних дрифтеров
На место выехали полицейские
Фото: "Подслушано Брянск"
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В Брянска 4 декабря сняли на видео опасные катания автомобилистов. Любителей зимнего дрифта заметили на том же месте - на парковке возле гипермаркета в Бежицком районе.
На кадрах видно, что любителей опасной езды не смущают пешеходы и другие автомобили. На место через некоторое время приехали сотрудники полиции.
Правоохранители решат привлекать ли к ответственности дрифтеров.
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ИСТОЧНИК KP.RU