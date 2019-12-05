2019-12-05T09:30:07+03:00
Общество

В Брянске сняли на видео зимних дрифтеров

На место выехали полицейские
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: "Подслушано Брянск"Фото: "Подслушано Брянск"
Изменить размер текста:

В Брянска 4 декабря сняли на видео опасные катания автомобилистов. Любителей зимнего дрифта заметили на том же месте - на парковке возле гипермаркета в Бежицком районе.

На кадрах видно, что любителей опасной езды не смущают пешеходы и другие автомобили. На место через некоторое время приехали сотрудники полиции.

Правоохранители решат привлекать ли к ответственности дрифтеров.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Забивший до смерти мать брянец не разжалобил областной суд
Под Брянском столкнулись два ВАЗа: пострадала 41-летняя женщина
В Брянске открыли сквер имени Александра Волкова
В Брянске премии будут получать 23 спортсмена и тренера
В Брянске пройдет фестиваль научно-технического творчества
Брянскую область наградили за уменьшение младенческой смертности
На Брянщине стали меньше находить фальшивых денег
В Брянске районам передали 142 автобуса
В Стародубе открыли физкультурно-оздоровительный комплекс
В Брянске установили первую городскую елку
В Брянске на автомобилиста завели уголовное дело за взятку сотрудникам ДПС
В Карачеве неизвестные расстреляли мужчину
В Брянске первую очередь Литейного моста сдадут в 2021 году
В центре Брянска 5 декабря ограничат движение и парковку
В Брянске готовятся к строительству моста через Снежеть
В следующем году количество авиарейсов из брянского аэропорта увеличится почти в два раза
Брянские таможенники задержали украинца с 60 килограммами насвая