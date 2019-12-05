В Брянске сняли на видео зимних дрифтеров

СЕГОДНЯ 09:30 2019-12-05T09:30:07+03:00

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В Брянска 4 декабря сняли на видео опасные катания автомобилистов. Любителей зимнего дрифта заметили на том же месте - на парковке возле гипермаркета в Бежицком районе.

На кадрах видно, что любителей опасной езды не смущают пешеходы и другие автомобили. На место через некоторое время приехали сотрудники полиции.

Правоохранители решат привлекать ли к ответственности дрифтеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU