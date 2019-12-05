В Брянске установили первую городскую елку

СЕГОДНЯ 09:05 2019-12-05T09:16:45+03:00

Зеленая красавица стоит теперь у гипермаркета в Советском районе. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Всего их будет шесть

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4 декабря в Советском районе Брянска установили первую городскую елку. Всего, как сообщают в пресс-службе мэрии, их будет шесть.

Зеленую красавицу привезли из Добруни. Ее высота составляет около 15 метров.

В ближайшее время елку украсят. В новогоднюю ночь здесь пройдет праздничное гуляние.

Всего в Советском районе установят еще пять привозных елей: на площадях Воинской Славы и Партизан, у ТЮЗа, в Круглом сквере, а также на территории Брянского Кафедрального собора.

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ИСТОЧНИК KP.RU