2019-12-05T09:16:45+03:00
Общество

В Брянске установили первую городскую елку

Всего их будет шесть
Мария Дедкова
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Зеленая красавица стоит теперь у гипермаркета в Советском районе.Зеленая красавица стоит теперь у гипермаркета в Советском районе.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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4 декабря в Советском районе Брянска установили первую городскую елку. Всего, как сообщают в пресс-службе мэрии, их будет шесть.

Зеленую красавицу привезли из Добруни. Ее высота составляет около 15 метров.

В ближайшее время елку украсят. В новогоднюю ночь здесь пройдет праздничное гуляние.

Всего в Советском районе установят еще пять привозных елей: на площадях Воинской Славы и Партизан, у ТЮЗа, в Круглом сквере, а также на территории Брянского Кафедрального собора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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