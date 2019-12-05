В Брянске установили первую городскую елку
Всего их будет шесть
Зеленая красавица стоит теперь у гипермаркета в Советском районе.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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4 декабря в Советском районе Брянска установили первую городскую елку. Всего, как сообщают в пресс-службе мэрии, их будет шесть.
Зеленую красавицу привезли из Добруни. Ее высота составляет около 15 метров.
В ближайшее время елку украсят. В новогоднюю ночь здесь пройдет праздничное гуляние.
Всего в Советском районе установят еще пять привозных елей: на площадях Воинской Славы и Партизан, у ТЮЗа, в Круглом сквере, а также на территории Брянского Кафедрального собора.
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ИСТОЧНИК KP.RU