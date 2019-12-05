В Брянске на автомобилиста завели уголовное дело за взятку сотрудникам ДПС
В Брянске завели уголовное дело на водителя, который попытался дать взятку полицейским.
По версии следствия, все случилось 7 октября.
Сотрудники ГИБДД остановили 30-летнего водителя. От прохождения медосвидетельствования он отказался.
Желая избежать ответственности за нарушение, мужчина попытался подкупить инспекторов. В машине полицейских брянец оставил 50 тысяч рублей.
Однако сотрудники ДПС от взятки отказались. На нарушителя завели уголовное дело.
Теперь ему грозит до восьми лет колонии и крупный штраф, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU