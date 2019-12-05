В Брянске на автомобилиста завели уголовное дело за взятку сотрудникам ДПС

СЕГОДНЯ 08:54 2019-12-05T08:54:40+03:00

Горожанину грозит до восьми лет колонии и крупный штраф

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В Брянске завели уголовное дело на водителя, который попытался дать взятку полицейским.

По версии следствия, все случилось 7 октября.

Сотрудники ГИБДД остановили 30-летнего водителя. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

Желая избежать ответственности за нарушение, мужчина попытался подкупить инспекторов. В машине полицейских брянец оставил 50 тысяч рублей.

Однако сотрудники ДПС от взятки отказались. На нарушителя завели уголовное дело.

Теперь ему грозит до восьми лет колонии и крупный штраф, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU