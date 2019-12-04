2019-12-04T18:06:14+03:00
Общество

В следующем году количество авиарейсов из брянского аэропорта увеличится почти в два раза

Самолеты должны перевезти 92 тысячи пассажиров
Мария Дедкова
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Для расширения географии полетов аэропорт требует реконструкции.Для расширения географии полетов аэропорт требует реконструкции.Фото: Мария Дедкова
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В Брянске обсудили итоги работы аэропорта в этом году. Так, из аэропорта области впервые полетели самолеты в Сочи, Краснодар, Минеральные Воды. Продолжились вылеты в Симферополь, Анапу, Москву, Санкт-Петербург и Анталию. В следующем году брянцы смогут добраться на самолете также в Татарстан и на Кипр.

В 2017 году пассажиропоток составил 17 тысяч человек, в 2018-м - больше 35 тысяч, в 2019-м - 55 тысяч человек. В следующем году самолеты из Брянска должны перевезти 92 тысячи пассажиров. Количество парных рейсов составило в 2019-м -513,а в 2020-й планируют 935.

Полеты по России будут субсидироваться из федерального и регионального бюджетов. На это потратят 181,7 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Для расширения географии полетов аэропорт требует реконструкции. Стоимость ремонта составляет 2,7 миллиарда рублей. Брянская область готова его софинансировать.

В этом году для удобства пассажиров запустили маршрут № 100. В 2020-м его изменят так, чтобы можно было доехать до аэропорта из любой точки города в течение часа.

В самом аэропорту для удобства пассажиров планируют установить банковский терминал, а также электронное табло.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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