Брянские таможенники задержали украинца с 60 килограммами насвая

СЕГОДНЯ 17:44 2019-12-04T17:44:42+03:00

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В Брянске во время досмотра поездов задержали украинца, который вез с собой 61 килограмм насвая.

Табачные изделия пассажир состава, следовавшего из Москвы в Одессу, вез в дорожной сумке.

- Эксперты определили, что это – насвай: вид некурительных табачных изделий, - рассказал и. о. начальника Володарского таможенного поста Марат Шамсиев. – Мужчина не стал декларировать свой багаж, так как не знал таможенных правил. Он пояснил, что купил насвай в Москве и вез его в подарок родственникам и друзьям.

На иностранца составили административный протокол.

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ИСТОЧНИК KP.RU