2019-12-04T16:49:45+03:00
Происшествия

Житель почепской древни сначала выпил с приятелем, а потом украл у него иконы

И вдобавок обвинил односельчанина в угрозе убийством
Елена РАКОВА
Поделиться:
Полицейские закончили расследование этого дела.Полицейские закончили расследование этого дела.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
Изменить размер текста:

Сельский детектив пришлось распутывать участковым в Почепском районе. На днях 42-летний житель деревни Нельжичи написал заявление в полицию о краже у него двух икон. И сам же назвал подозреваемого - 37-летнего односельчанина, с которым брянец выпивал накануне вечером. Мол, несколько дней назад он предлагал соседу продать образа перекупщикам. Но тот отказал, сказав, что иконы - семейная реликвия.

- Участковые начали проверку кражи, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - А за день до этого - стартовало расследование дела об угрозе убийством. Его написал подозреваемый в краже, обвинив в преступлении своего приятеля, у которого забрал иконы.

Как выяснили стражи порядка, перед пропажей икон мужчины выпивали. Подозреваемый в краже ушел домой пораньше, а затем и потерпевший вышел из дома на пару часов.

Вернувшись он увидел разбитое окно, икон уже не было. Хозяин дома сразу решил, что их забрал приятель и пошел к нему скандалить, угрожая убийством заставил достать похищенные образа и вернуть назад. Злоумышленник сделал вид, что согласен, однако иконы не вернул, вместо этого заявив об угрозах в полицию. По его словам, он выбросил образа по дороге.

Ночью потерпевшему удалось найти одну из икон. Вторая - исчезла. Подозреваемому в краже грозит до шести лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянские таможенники задержали украинца с 60 килограммами насвая
В Мглинском районе осудили родителей, изнасиловавших свою дочь
В Брянске троллейбусы №9,11 и 12 снова будут ездить до конечной остановки "Камвольный комбинат"
Брянскому инвалиду незаконно заменили исправный счетчик электроэнергии
За попытку продать наркотики двух брянцев посадят на девять лет
Брянскому губернатору выписали премию в почти миллиард рублей
За неделю брянские полицейские задержали шестерых нетрезвых водителей
Проректора Брянского госуниверстита будут судить за крупную взятку
Брянских водителей предупредили о гололедице и тумане на дорогах
Брянский ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов на 10%
В Брянске могут начать собирать новые БТР и БМП на платформе "Бумеранг"
Брянцев приглашают на фотовыствку Николая Воробьева
В Брянске предупредили о затруднении движения на пересечении улиц Металлургов и Вокзальной
Артисты брянской драмы выступят на "Славянских театральных встречах" в Гомеле
Строительство детсадов на старом аэропорте в Брянске начали с нарушений
На брянском участке госграницы задержали контрабандиста с наркотиками
Совет Федерации опубликовал законопроект, уточняющий порядок проведения судебных экспертиз
Осужденная за взятки брянская экс-чиновница признала свою вину
Брянскую экс-чиновницу Оксану Пунтус отправили в колонию на полтора года
Житель Брянска обокрал соседа по общежитию