Житель почепской древни сначала выпил с приятелем, а потом украл у него иконы

СЕГОДНЯ 16:49 2019-12-04T16:49:45+03:00

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Сельский детектив пришлось распутывать участковым в Почепском районе. На днях 42-летний житель деревни Нельжичи написал заявление в полицию о краже у него двух икон. И сам же назвал подозреваемого - 37-летнего односельчанина, с которым брянец выпивал накануне вечером. Мол, несколько дней назад он предлагал соседу продать образа перекупщикам. Но тот отказал, сказав, что иконы - семейная реликвия.

- Участковые начали проверку кражи, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - А за день до этого - стартовало расследование дела об угрозе убийством. Его написал подозреваемый в краже, обвинив в преступлении своего приятеля, у которого забрал иконы.

Как выяснили стражи порядка, перед пропажей икон мужчины выпивали. Подозреваемый в краже ушел домой пораньше, а затем и потерпевший вышел из дома на пару часов.

Вернувшись он увидел разбитое окно, икон уже не было. Хозяин дома сразу решил, что их забрал приятель и пошел к нему скандалить, угрожая убийством заставил достать похищенные образа и вернуть назад. Злоумышленник сделал вид, что согласен, однако иконы не вернул, вместо этого заявив об угрозах в полицию. По его словам, он выбросил образа по дороге.

Ночью потерпевшему удалось найти одну из икон. Вторая - исчезла. Подозреваемому в краже грозит до шести лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU