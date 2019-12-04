В Брянске могут начать собирать новые БТР и БМП на платформе "Бумеранг"

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-04T13:25:56+03:00

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Завершились предварительные испытания новых образцов БТР и БМП на платформе "Бумеранг". Как рассказали в "Военно-промышленной компании", которая занималась разработкой техники, опытные образцы подтвердили заявленные в техническом задании характеристики. При производстве данных образцов в их конструкцию внесут изменения по результатам анализа итогов предварительных испытаний. Затем машины должны пройти государственные испытания.

Как пояснили в компании, завершиться гостесты должны к 2022 году. После этого приступят к серийной сборке унифицированных межвидовых колесных платформ "Бумеранг".

Среди городов, в которых могут развернуть производство новой техники, наравне с Нижним Новгородом, Арзамасом и Выксой называют и Брянск.

СПРАВКА

"Бумеранг" это новое видение применения легкобронированной техники для ведения боевых действий. Это повышенная боевая мощь, улучшенные ходовые качества, эргономичность. Силовая установка дает возможность быстрее передвигаться на пересеченной местности.

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ИСТОЧНИК KP.RU