Брянцев приглашают на фотовыствку Николая Воробьева
В галерее искусств «Персона» (детская школа искусств № 1 им. Т.П. Николаевой) открылась персональная фотовыставка Николая Воробьева. Экспозиция стала художественным продолжением поездки в Дагестан. Портреты разных людей, захватывающие пейзажи и яркие картинки была…
Николай Воробьев – участник фотоклуба «Брянский». Его творческое кредо – «Увидеть и успеть». Отличительная особенность снимков Николая Воробева - в сочетании реалистичности и художественности. Работы мастера многократно становились победителями областных и городских фотовыставок.
В 2013 году он получил высшую российскую награду - стал победителем фотоконкурса «The best of Russia», сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
Вход свободный. (0+)
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ИСТОЧНИК KP.RU