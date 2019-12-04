Брянцев приглашают на фотовыствку Николая Воробьева

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-04T12:52:36+03:00

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В галерее искусств «Персона» (детская школа искусств № 1 им. Т.П. Николаевой) открылась персональная фотовыставка Николая Воробьева. Экспозиция стала художественным продолжением поездки в Дагестан. Портреты разных людей, захватывающие пейзажи и яркие картинки была…

Николай Воробьев – участник фотоклуба «Брянский». Его творческое кредо – «Увидеть и успеть». Отличительная особенность снимков Николая Воробева - в сочетании реалистичности и художественности. Работы мастера многократно становились победителями областных и городских фотовыставок.

В 2013 году он получил высшую российскую награду - стал победителем фотоконкурса «The best of Russia», сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Вход свободный. (0+)

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ИСТОЧНИК KP.RU