Артисты брянской драмы выступят на "Славянских театральных встречах" в Гомеле

СЕГОДНЯ 12:33 2019-12-04T12:33:02+03:00

Зрители увидят спектакль "Бесконечный блюз, или говори со мной словно дождь"

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В Гомеле стартовали "Славянские театральные встречи". Фестиваль будет идти до 7 декабря. Его участниками станут семь театров, в том числе и брянский драматический.

Артисты из нашего города представят на фестивале одну из своих новинок - спектакль по произведениям Теннесси Уильямса "Бесконечный блюз, или говори со мной словно дождь". Это история из жизни в одном действии в постановке Анны Трояновой. Как сообщают в пресс-службе брянского драмтеатра, зрители смогут увидеть его 4 декабря на сцене Гомельского областного драматического театра.

Напомним, премьера спектакля "Бесконечный блюз, или говори со мной словно дождь" состоялась 17 мая 2018 года. Постановка стала дипломной работой выпускницы Российского государственного института сценических искусств Анны Трояновой.

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ИСТОЧНИК KP.RU