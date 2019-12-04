2019-12-04T12:32:26+03:00
Общество

Строительство детсадов на старом аэропорте в Брянске начали с нарушений

Оштрафовали руководство управления капитального строительства
Ольга УМАРОВА
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На нарушениях попался директор управления капитального строительства города Брянска.На нарушениях попался директор управления капитального строительства города Брянска.Фото: Тимур ХАНОВ
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В Брянске нашли нарушения при строительстве пяти детских садов. Как рассказали в областной прокуратуре, в рамках нацпроекта «Демография» в районе старого аэропорта планируют возвести детский сад и пристройки для младших групп в садиках №№ 111, 112, 125 и 129.

Однако документы о проведении электронного аукциона чиновники утвердили с нарушением.

- На директора управления капитального строительства города Брянска и его заместителя завели пять административных дел, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Виновных оштрафовали на 15 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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