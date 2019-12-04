Совет Федерации опубликовал законопроект, уточняющий порядок проведения судебных экспертиз

СЕГОДНЯ 12:03 2019-12-04T12:03:11+03:00

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Член Совета Федерации Сергей Калашников подготовил проект закона "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации(в части порядка назначения и проведения судебных экспертиз)".

Документ размещен на официальном сайте Совета Федерации на странице сенатора в рамках публичных обсуждений законодательных инициатив парламентариев. Замечания и предложения на рабочую версию законопроекта можно направлять в течение 14 дней. В ноябре Совет палаты Совета Федерации рекомендовал сенаторам проводить публичные обсуждения подготовленных ими законопроектов до внесения в Госдуму. Решение принято в целях обеспечения открытости и прозрачности законодательного процесса, учета общественного мнения.

«Совершенствование судебной системы Российской Федерации требуется не только для более серьезной защиты прав и свобод граждан, но и для успешного развития экономики страны», — заявил Калашников, добавив, что «справедливый суд – основа гражданского общества».

При этом он обратил внимание, что существует один аспект, который выпадает из общей концепции объективного разбирательства судебных дел.

Это «Не секрет, что тот, кто заявляет о необходимости проведения экспертизы, тот ее и заказывает там, где считает для себя выгодным. И даже если эта экспертиза оказывается объективной, возникает коллизия: судья, во первых, не может судить, насколько она верна, а во вторых, не может игнорировать мнение эксперта. То есть выбранный эксперт, давая заключение, (а законодательством, кстати, не определено, кто может им являться: сейчас эксперты есть и государственные, и частные, и индивидуально привлеченные), по сути, предопределяет решение судьи. Выходит, судит не судья, а эксперт, нанятый одной из сторон. Понятно, в чью пользу он проводит экспертизу», — подчеркнул парламентарий.Данный законопроект, по словам сенатора, предлагает распространить принцип состязательности судебного процесса и на экспертизу. «Вводится норма, по которой судья не может отказать противоположной стороне в просьбе провести либо параллельную, либо повторную экспертизу. Таким образом, судья получает два экспертных заключения, которые он сможет сопоставить, проведя их анализ, чтобы в итоге принять объективное решение в рамках судебного разбирательства», — заключил Сергей Калашников.

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ИСТОЧНИК KP.RU