Осужденная за взятки брянская экс-чиновница признала свою вину
Брянская экс-чиновница, которую отправят в колонию за получение взяток, признала свою вину. Об этом корреспонденту "Комсомольской правды"-Брянск" в прокуратуре Володарского района.
В содеянном Оксана Пунтус призналась еще на стадии следствия. Свою позицию не изменила и на вынесении приговора.
Напомним, бывшую замглавы администрации Володарского района Оксану Пунтус признали виновной в получении крупной взятки. Суд установил, что в 2017 и 2018 годах "елочные" предприниматели передали экс-чиновнице 95 тысяч рублей - за помощь с предновогодней торговлей.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU