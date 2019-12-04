Осужденная за взятки брянская экс-чиновница признала свою вину

СЕГОДНЯ 10:58 2019-12-04T11:05:54+03:00

Оксана Пунтус сделала это еще на этапе следствия

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Брянская экс-чиновница, которую отправят в колонию за получение взяток, признала свою вину. Об этом корреспонденту "Комсомольской правды"-Брянск" в прокуратуре Володарского района.

В содеянном Оксана Пунтус призналась еще на стадии следствия. Свою позицию не изменила и на вынесении приговора.

Напомним, бывшую замглавы администрации Володарского района Оксану Пунтус признали виновной в получении крупной взятки. Суд установил, что в 2017 и 2018 годах "елочные" предприниматели передали экс-чиновнице 95 тысяч рублей - за помощь с предновогодней торговлей.

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ИСТОЧНИК KP.RU