2019-12-04T09:29:28+03:00
Спорт

Брянский спортсмен Илья Иванюк попал в пул допинг-тестирования

Легкоатлет сдаст пробы в следующем году
Ольга УМАРОВА
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Фото: управление физкультуры и спорта Брянской областиФото: управление физкультуры и спорта Брянской области
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Брянский легкоатлет Илья Иванюк вошел в пул допинг-тестирования Всемирной легкоатлетической ассоциации на 2020 год. Как рассказали во Всероссийской федерации легкой атлетики, до 31 декабря спортсмен имеет нейтральный статус, то есть выступает под общим флагом.

Проходить тестирование должны все участники международных соревнований. Напомним, Илья Иванюк стал бронзовым призером на минувшем чемпионате мира в Катаре.

Вместе с брянцев в новом пуле обладают нейтральным статусом восемь российских легкоатлетов. Это прыгун в высоту Михаил Акименко, многоборец Илья Шкуренев, прыгунья в высоту Мария Ласицкене, бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, ходок Василий Мизинов, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова и Тимур Моргунов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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