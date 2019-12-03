На соревнования в Брянск прибыли юные гимнасты из 35 городов России

СЕГОДНЯ 18:48 2019-12-03T18:50:04+03:00

Соревнования будут идти четыре дня. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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Во вторник, 3 декабря, в Брянске открылись всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Олимпийские надежды». Как рассказали в горадминистрации, турнир проходит на базе Спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва.

В соревнованиях участвуют более 150 юных спортсменов. Они представляют 35 городов России - от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска.

- Спортсмены выступят по программе II разряда в обязательной и произвольной программах, - рассказали в пресс-службе Брянской горадминистрации. - Юноши и девушки будут бороться в шести и четырех видах многоборья по спортивной гимнастике: вольные упражнения, бревно, брусья, опорный прыжок, конь, кольца, перекладина.

В рамках церемонии открытия брянской спортсменке Ольге Свиридовой присвоили звание «Мастер спорта Российской Федерации».

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ИСТОЧНИК KP.RU