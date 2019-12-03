2019-12-03T18:50:04+03:00
Общество

На соревнования в Брянск прибыли юные гимнасты из 35 городов России

Турнир стартовал 3 декабря
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Соревнования будут идти четыре дня.Соревнования будут идти четыре дня.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

Во вторник, 3 декабря, в Брянске открылись всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Олимпийские надежды». Как рассказали в горадминистрации, турнир проходит на базе Спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва.

В соревнованиях участвуют более 150 юных спортсменов. Они представляют 35 городов России - от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска.

- Спортсмены выступят по программе II разряда в обязательной и произвольной программах, - рассказали в пресс-службе Брянской горадминистрации. - Юноши и девушки будут бороться в шести и четырех видах многоборья по спортивной гимнастике: вольные упражнения, бревно, брусья, опорный прыжок, конь, кольца, перекладина.

В рамках церемонии открытия брянской спортсменке Ольге Свиридовой присвоили звание «Мастер спорта Российской Федерации».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новозыбковской администрацией будет руководить Павел Разумный
Бассейн в Фокинском районе Брянска построят за 200 миллионов рублей
В Брянске возле ДК «Юность» спилили деревья
В брянских школах и детсадах заменят окна
В Брянске состоялся фестиваль «Самбо в кадетских школах»
В Брянской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ
В Брянске почтили память павших воинов
Борис Пайкин: «Мы должны помочь людям с инвалидностью реализовать себя»
В Брянске на уборку улиц от снега вышли 34 спецмашины
Двух брянских маршрутчиков оштрафовали за нарушение ПДД по записи с видеорегистратора
Пьяный дебошир пытался разгромить букмекерскую контору в Брянске
В Брянске просят закрыть сауну и бассейн, где погибла годовалая девочка
Право доступа
Любитель пьяной езды из Клинцов не смог разжалобить суд
Заведующая стародубской аптекой заплатит за неправильное хранение лекарств
Брянским дорожникам придется ответит за аварию со "скорой" в Жирятинской районе
Жительница Карачевского района специально обанкротилась, чтобы не платить по счетам
Дороги в Брянской области будут чистить больше 500 грейдеров, погрузчиков и экскаваторов