2019-12-03T16:48:00+03:00
Общество

В брянских школах и детсадах заменят окна

На эти цели в областном бюджете предусмотрели 200 миллионов рублей
Мария Дедкова
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Окончательное решение по поводу финансирования образовательных учреждений примут на внеочередном заседании Думы 10 декабряОкончательное решение по поводу финансирования образовательных учреждений примут на внеочередном заседании Думы 10 декабряФото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянской области на развитие школ и детских садов выделят больше 715 миллионов рублей. Такие изменения в проект бюджета на следующий год внесли депутаты регионального парламента. 200 миллионов рублей пойдут на замену окон. Еще 170 миллионов выделят на ремонт крыш. 54 миллиона рублей запланировали на покупку новых школьных автобусов.

Окончательное решение по поводу финансирования образовательных учреждений примут на внеочередном заседании Думы 10 декабря. Тогда же станет известен бюджет на следующий год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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