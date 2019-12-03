В Брянской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ
В Брянской области за неделю, с 25 ноября по 1 декабря, простуду подхватили 5867 человек. Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди совокупного населения выше уровня эпидемического порога на 7,1 процента.
Превышение эпидпорога отмечают во всех возрастных группах, кроме малышей до двух лет.
В Брянске же зарегистрировали 3287 больных простудой. В городе эпидпорог ниже на 3,4 процента.
В лабораториях исследуют анализы болеющих брянцев. Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Брянской области, специалисты вирусов гриппа на этой неделе не выявили.
Однако в области продолжают делать прививки от той опасной болезни. Вакцину ввели 43 процентам жителей Брянщины - это 516,5 тысяч человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU