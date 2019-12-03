2019-12-03T16:17:01+03:00
Общество

В Брянской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

За неделю с симптомами простуды к врачам обратились 5867 человек
Мария Дедкова
Поделиться:
Специалисты вирусов гриппа на этой неделе не выявили.Специалисты вирусов гриппа на этой неделе не выявили.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Брянской области за неделю, с 25 ноября по 1 декабря, простуду подхватили 5867 человек. Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди совокупного населения выше уровня эпидемического порога на 7,1 процента.

Превышение эпидпорога отмечают во всех возрастных группах, кроме малышей до двух лет.

В Брянске же зарегистрировали 3287 больных простудой. В городе эпидпорог ниже на 3,4 процента.

В лабораториях исследуют анализы болеющих брянцев. Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Брянской области, специалисты вирусов гриппа на этой неделе не выявили.

Однако в области продолжают делать прививки от той опасной болезни. Вакцину ввели 43 процентам жителей Брянщины - это 516,5 тысяч человек.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новозыбковской администрацией будет руководить Павел Разумный
Бассейн в Фокинском районе Брянска построят за 200 миллионов рублей
В Брянске возле ДК «Юность» спилили деревья
В брянских школах и детсадах заменят окна
В Брянске состоялся фестиваль «Самбо в кадетских школах»
В Брянске почтили память павших воинов
Борис Пайкин: «Мы должны помочь людям с инвалидностью реализовать себя»
В Брянске на уборку улиц от снега вышли 34 спецмашины
Двух брянских маршрутчиков оштрафовали за нарушение ПДД по записи с видеорегистратора
Пьяный дебошир пытался разгромить букмекерскую контору в Брянске
В Брянске просят закрыть сауну и бассейн, где погибла годовалая девочка
Право доступа
Любитель пьяной езды из Клинцов не смог разжалобить суд
Заведующая стародубской аптекой заплатит за неправильное хранение лекарств
Брянским дорожникам придется ответит за аварию со "скорой" в Жирятинской районе
Жительница Карачевского района специально обанкротилась, чтобы не платить по счетам
Дороги в Брянской области будут чистить больше 500 грейдеров, погрузчиков и экскаваторов