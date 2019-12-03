В Брянске почтили память павших воинов

СЕГОДНЯ 16:00 2019-12-03T16:00:06+03:00

В День неизвестного солдата на центральном кладбище Советского района прошла траурная церемония. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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3 декабря в Брянске почтили память воинов, отдавших свои жизни за родину. В День неизвестного солдата на центральном кладбище Советского района прошла траурная церемония. Областные власти, школьники, юнармейцы возложили цветы к могиле неизвестного солдата, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

С 2014 года 3 декабря отмечают как день памяти о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. Именно 3 декабря в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы и торжественно захоронен у стены Московского Кремля.

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ИСТОЧНИК KP.RU