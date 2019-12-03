Двух брянских маршрутчиков оштрафовали за нарушение ПДД по записи с видеорегистратора
В Брянске водителя маршрутки оштрафовали на 500 рублей за нарушение правил дорожного движения. Момент с нарушением попал на камеру видеорегистратоа автомобиля, который ехал следом за микроавтобусом, сообщают в областной Госавтоинспекции.
На кадрах видно, как водитель автомобиля "Фиат дукато" 30 ноября в 17.00 в районе дома №7а на улице Ульянова повернул направо из крайней левой полосы и едва не "подрезал" своего коллегу-маршрутчика.
В этот же день опасный маневр еще одного водителя маршрутки сняли на видео. 30 ноября в 22.58 в районе дома № 48 на улице Рылеева маршрутчик, поворачивая направо, из крайней левой полосы едва не столкнулся с фурой. Водителя также оштрафовали ан 500 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU