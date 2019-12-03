СЕГОДНЯ 13:14 2019-12-03T13:14:10+03:00

Перевозчики ТКО из области с 1 сентября работают в программе,созданной IT-специалистами АО «Чистая планета».

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Региональный оператор по обращению с ТКО АО «Чистая планета» открывает доступ в свою автоматическую информационную систему компаниям-перевозчикам, которые занимаются транспортированием отходов в городе Брянске.

В этой компьютерной онлайн-программе ежедневно предоставляется актуальная информация, поступившая от населения и юридических лиц, о необходимости вывоза мусора с контейнерных площадок.

С 1 декабря к работе в автоматической информационной системе приступило ООО «Спецавтопредприятие», которое осуществляет вывоз отходов на территории Фокинского района.

Перевозчики ТКО из области работают в программе, которую создали IT-специалисты АО «Чистая планета», c 1 сентября.

Другие транспортные компании, которые занимаются вывозом мусора на территории Брянска, получат право доступа в программу регоператора в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU