2019-12-03T12:47:31+03:00
Общество

Любитель пьяной езды из Клинцов не смог разжалобить суд

Шофера отправили на год в колонию и оштрафовали
Елена РАКОВА
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Брянец повторно сел за руль пьяным.Брянец повторно сел за руль пьяным.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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33-летнего жителя Клинцов, который любил сел за руль пьяным, отправили в колонию. Горожанина признали виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. При этом брянец уже был судим за подобное преступление.

- Как установили в суде, 18 марта клинчанин сел за руль автомобиля пьяным, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - При этом у него за плечами уже была судимость за подобное преступление. В тот день его остановил инспектор ДПС. Но водитель отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Районный суд приговорил автомобилиста к одному году колонии общего режима, оштрафовал на 109,9 тысячи рублей и на три года лишил водительских прав. Горожанин посчитал такой вердикт слишком суровым и обжаловал его. Но областной суд оставил первоначальный приговор без изменений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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