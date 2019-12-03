Заведующая стародубской аптекой заплатит за неправильное хранение лекарств
Заведующая одной из аптек в Стародубе заплатит пять тысяч рублей за неправильное хранение лекарств. Грубые нарушения в аптеке обнаружили во время прокурорской проверки.
- Среди нарушений были следующие: ряд лекарственных препаратов хранили с нарушением температурного режима, прибор для регистрации влажности и других параметров воздуха не работал, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Кроме того, в аптеке предлагали к продаже лекарство с истекшим сроком годности.
За все эти нарушения заведующую и оштрафовали.
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ИСТОЧНИК KP.RU