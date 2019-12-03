Из горящего дома на улице Уральской в Брянске спасли семь человек
В Брянске в многоэтажке на улице Уральской произошел пожар. Сообщение о ЧП поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 17.45 в понедельник, 2 декабря.
- К месту вызова выехали три автоцистерны и автолестница, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Оказалось, горят вещи в квартире на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома.
В 18.10 пламя потушили. Сотрудники пожарно-спасательной части №3 вызволили из огня семь человек. Еще 35 человек эвакуировали из подъезда.
Причину пожара теперь предстоит выяснить экспертам.
Оказалось, горят вещи в квартире на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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ИСТОЧНИК KP.RU