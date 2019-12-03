Мэр Брянска и его заместители выслушают жалобы горожан
Мэр Брянска Александр Макаров и его заместители встретятся с горожанами. График приема опубликовала пресс-служба администрации.
12 декабря с брянцами встретится первый заммэра Виктор Предеха.
17 декабря с вопросами по ЖКХ можно будет обратиться к Сергею Хоменкову.
18 декабря прием проведет Николай Голубокий, заместитель главы Брянской городской администрации по вопросам транспорта
25 сентября на личный прием можно будет попасть к мэру Александру Макарову. В этот же день жителей примет исполняющий обязанности замглавы горадминистрации по социальным вопросам Антон Вербицкий.
Записаться на приемы можно телефону: 66-37-07.
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ИСТОЧНИК KP.RU