В Сураже простятся с утонувшими школьниками

СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-03T09:44:30+03:00

Именно здесь, на реке Ипуть, и произошла трагедия. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В Сураже во вторник, 3 декабря, простятся с утонувшими подростками. Похороны школьников пройдут в 13.00. Перед этим с ребятами попрощаются в школе №1, где они учились.

Напомним, трагедия произошла вечером 1 декабря на реке Ипуть. По предварительной версии, мальчики 11,12 и 13 лет вышли на неокрепший лед, провалились и утонули.

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ИСТОЧНИК KP.RU