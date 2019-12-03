В Сураже простятся с утонувшими школьниками
Похороны ребят пройдут в 13.00 3 декабря
Именно здесь, на реке Ипуть, и произошла трагедия.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Сураже во вторник, 3 декабря, простятся с утонувшими подростками. Похороны школьников пройдут в 13.00. Перед этим с ребятами попрощаются в школе №1, где они учились.
Напомним, трагедия произошла вечером 1 декабря на реке Ипуть. По предварительной версии, мальчики 11,12 и 13 лет вышли на неокрепший лед, провалились и утонули.
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ИСТОЧНИК KP.RU