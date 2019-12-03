30 декабря из Брянска в Санкт-Петербург пустят дополнительный авиарейс

СЕГОДНЯ 09:26 2019-12-03T09:27:30+03:00

За всеми изменениями в расписании пассажирам рекомендуют следить на сайтах авиаперевозчиков. Фото: Мария Дедкова

Он вылетит через 10 минут после основного

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Перед новогодними праздниками изменится расписание брянского аэропорта. Так, 30 декабря назначили дополнительный рейс из Брянска в Санкт-Петербург. Вылет планируют через 10 минут после основного.

Изменится время вылета на рейсах Брянск-Краснодар и Брянск - Сочи 31 декабря. Все полеты выполнят на два часа раньше.

За изменениями в расписании пассажирам рекомендуют следить на сайтах авиаперевозчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU