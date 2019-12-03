30 декабря из Брянска в Санкт-Петербург пустят дополнительный авиарейс
Он вылетит через 10 минут после основного
За всеми изменениями в расписании пассажирам рекомендуют следить на сайтах авиаперевозчиков.Фото: Мария Дедкова
Изменить размер текста:
Перед новогодними праздниками изменится расписание брянского аэропорта. Так, 30 декабря назначили дополнительный рейс из Брянска в Санкт-Петербург. Вылет планируют через 10 минут после основного.
Изменится время вылета на рейсах Брянск-Краснодар и Брянск - Сочи 31 декабря. Все полеты выполнят на два часа раньше.
За изменениями в расписании пассажирам рекомендуют следить на сайтах авиаперевозчиков.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU