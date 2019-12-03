Пострадавшего в ДТП на улице Авиционной в Брянске пришлось вызволять спасателям

СЕГОДНЯ 09:11 2019-12-03T09:29:30+03:00

Что стало причиной ДТП будут выяснять полицейские. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В Брянске на улице Авиационной около 0.30 во вторник, 3 декабря произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области.

На место выехали скорая помощь, сотрудники ГИБДД и МЧС. Автоавария оказалась серьезной - потребовалась помощь спасателей. Последние вызволяли из машины пострадавшего.

Что стало причиной ДТП будут выяснять полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU