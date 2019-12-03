2019-12-03T10:09:41+03:00
Общество

В Брянске начали работу новые автобусы МАЗ

Машины выехали на маршруты №№ 31,2,9
Мария Дедкова
Поделиться:
2 декабря автобусы пустили по маршруту №31. 3 декабря машины поедут на городские маршруты №31, 2 и 9. Фото: соцсети2 декабря автобусы пустили по маршруту №31. 3 декабря машины поедут на городские маршруты №31, 2 и 9. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Новые автобусы МАЗ выехали на маршруты Брянска.

С середины ноября для автотранспортного предприятия закупают МАЗ-206.086. Несколько машин уже подготовили для работы с пассажирами.

2 декабря автобусы пустили по маршруту №31. 3 декабря машины поедут на городские маршруты №31, 2 и 9.

- На предприятии продолжается приемка новых автобусов и подготовка их к работе на линии, - говорят представители автотранспортного предприятия. - Всего до 15 декабря ожидается поступление 65 автобусов среднего класса МАЗ-206, 32 автобуса среднего класса ЛиАЗ-4292 и 5 новых автобусов большого класса.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Право доступа
Любитель пьяной езды из Клинцов не смог разжалобить суд
Заведующая стародубской аптекой заплатит за неправильное хранение лекарств
Брянским дорожникам придется ответит за аварию со "скорой" в Жирятинской районе
Жительница Карачевского района специально обанкротилась, чтобы не платить по счетам
Дороги в Брянской области будут чистить больше 500 грейдеров, погрузчиков и экскаваторов
Из горящего дома на улице Уральской в Брянске спасли семь человек
Мэр Брянска и его заместители выслушают жалобы горожан
В Клинцовском районе при столкновении фуры и легковушки пострадал 59-летний автомобилист
В Брянске на проспекте Ленина столкнулись автобус и маршрутка: пострадали две пенсионерки
В Сураже простятся с утонувшими школьниками
30 декабря из Брянска в Санкт-Петербург пустят дополнительный авиарейс
Пострадавшего в ДТП на улице Авиционной в Брянске пришлось вызволять спасателям
В Брянской области начала работать единая служба скорой помощи
37 брянцев стали почетными донорами
Долг платежом красен
Мэр Брянска и бизнес-омбудсмен подписали соглашение о сотрудничестве
В Брянске поймали организаторов показа порно-ролика в торговом центре
Спасаем деревья Брянщины!
За неделю водители брянского общественного транспорта больше 30 раз нарушили ПДД
Команда БМЗ стала чемпионом спортивной лиги Трансмашхолдинга
Брянцу запретили продавать недвижимость, пока он не оплатил 55 штрафов от ГИБДД
Жительница Клинцов попалась на магазинной краже
В Брянской области ищут пропавшего Михаила Ревяко
Двух брянцев будут судить за продажу винтовки и взрывчатки