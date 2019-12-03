В Брянске начали работу новые автобусы МАЗ
Новые автобусы МАЗ выехали на маршруты Брянска.
С середины ноября для автотранспортного предприятия закупают МАЗ-206.086. Несколько машин уже подготовили для работы с пассажирами.
2 декабря автобусы пустили по маршруту №31. 3 декабря машины поедут на городские маршруты №31, 2 и 9.
- На предприятии продолжается приемка новых автобусов и подготовка их к работе на линии, - говорят представители автотранспортного предприятия. - Всего до 15 декабря ожидается поступление 65 автобусов среднего класса МАЗ-206, 32 автобуса среднего класса ЛиАЗ-4292 и 5 новых автобусов большого класса.
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ИСТОЧНИК KP.RU