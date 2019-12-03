В Брянске начали работу новые автобусы МАЗ

СЕГОДНЯ 08:51 2019-12-03T10:09:41+03:00

2 декабря автобусы пустили по маршруту №31. 3 декабря машины поедут на городские маршруты №31, 2 и 9. Фото: соцсети

Изменить размер текста: A A

Новые автобусы МАЗ выехали на маршруты Брянска.

С середины ноября для автотранспортного предприятия закупают МАЗ-206.086. Несколько машин уже подготовили для работы с пассажирами.

2 декабря автобусы пустили по маршруту №31. 3 декабря машины поедут на городские маршруты №31, 2 и 9.

- На предприятии продолжается приемка новых автобусов и подготовка их к работе на линии, - говорят представители автотранспортного предприятия. - Всего до 15 декабря ожидается поступление 65 автобусов среднего класса МАЗ-206, 32 автобуса среднего класса ЛиАЗ-4292 и 5 новых автобусов большого класса.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU