37 брянцев стали почетными донорами
Им вручили удостоверения и памятные подарки
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В Брянске наградили почетных доноров. На этот раз удостоверения и подарки получили 37 жителей области.
Награда полагается тем, кто сдавал кровь и плазму не меньше 25 раз.
Всех почетных доноров поздравил главный врач Брянской областной станции переливания крови Дмитрий Пехов. Он пожелал им крепкого здоровья.
К слову, всего в Брянской области в этом году почетными донорами стали 159 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU