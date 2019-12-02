37 брянцев стали почетными донорами

СЕГОДНЯ 18:17 2019-12-02T18:18:07+03:00

Им вручили удостоверения и памятные подарки

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В Брянске наградили почетных доноров. На этот раз удостоверения и подарки получили 37 жителей области.

Награда полагается тем, кто сдавал кровь и плазму не меньше 25 раз.

Всех почетных доноров поздравил главный врач Брянской областной станции переливания крови Дмитрий Пехов. Он пожелал им крепкого здоровья.

К слову, всего в Брянской области в этом году почетными донорами стали 159 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU