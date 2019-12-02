Мэр Брянска и бизнес-омбудсмен подписали соглашение о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 17:31 2019-12-02T17:31:22+03:00

Сергей Рондиков и Александр Макаров призвали к общению предпринимателей и чиновников. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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Глава Брянской городской администрации Александр Макаров и уполномоченный по защите прав предпринимателей Сергей Рондиков договорились о сотрудничестве. Соглашение они подписали в понедельник, 2 декабря.

Документ, прежде всего, направлен на защиту законных интересов и прав предпринимателей.

Сергей Рондиков и Александр Макаров призвали к сотрудничеству руководителей районных администраций и выразили уверенность, что такое сотрудничество будет конструктивным и плодотворным.

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ИСТОЧНИК KP.RU