Мэр Брянска и бизнес-омбудсмен подписали соглашение о сотрудничестве
Документ Александр Макаров и Сергей Рондиков подписали 2 декабря
Сергей Рондиков и Александр Макаров призвали к общению предпринимателей и чиновников.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Глава Брянской городской администрации Александр Макаров и уполномоченный по защите прав предпринимателей Сергей Рондиков договорились о сотрудничестве. Соглашение они подписали в понедельник, 2 декабря.
Документ, прежде всего, направлен на защиту законных интересов и прав предпринимателей.
Сергей Рондиков и Александр Макаров призвали к сотрудничеству руководителей районных администраций и выразили уверенность, что такое сотрудничество будет конструктивным и плодотворным.
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ИСТОЧНИК KP.RU