Спасаем деревья Брянщины!

СЕГОДНЯ 16:38 2019-12-02T16:38:46+03:00

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Региональный оператор по обращению с ТКО АО «Чистая планета» вместе с Департаментом образования и науки Брянской области наградили победителей очередного этапа экологической акции «Сдай макулатуру - спаси дерево Брянщины».

- Мы продолжаем внедрять систему раздельного сбора на территории Брянской области. И особое внимание уделяем воспитанию культуры обращения с отходами. Одно из направлений - работа с подрастающим поколением. Нами разработан проект, который называется «Чистая планета - детям!» В его рамках мы проводим экологическую акцию для школ «Сдай макулатуру - спаси дерево Брянщины, - рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Дети активно поддерживают внедрение раздельного сбора отходов в нашем регионе. И агитируют правильно обращаться с отходами взрослых. По словам учащегося 28 школы Никиты Кисилева, вся его семья поддерживает «реформу чистоты» и активно включилась в раздельный сбор отходов:

- Моя семья собирает макулатуру, и мы всегда разделяем мусор. И ещё в нашей школе проводятся такие акции, как «Сдай батарейку - спаси мир!», «Добрые крышечки», и ещё мы недавно выступали на родительских собраниях, чтобы ввести раздельный сбор мусора по школе.

Победителем очередного этапа акции «Сдай макулатуру – спаси дерево Брянщины!» стала школа №28. Второе и третье место досталось брянской гимназии №7 и школе № 29, расположенной в поселке Белые Берега. Помимо дипломов ребята получили ценные призы от компании «Чистая планета» – микрофон, планшет, портативную колонку, лыжные ботинки.

- Эту акцию мы в этом году проводим второй раз. Приятно, что количество участников растет, растет количество собранной макулатуры, которую мы отправляем на переработку, а значит и растет количество спасённых школьниками деревьев в Брянской области, - говорит руководитель проекта раздельного сбора вторичного сырья АО «Чистая планета» Григорий Бабкин.

Уже стартовал следующий этап акции по сбору макулатуры. Присоединиться к нему может любая школа. Для этого нужно позвонить региональному оператору и оставить заявку на вывоз собранной макулатуры. Также в «Чистая планета» анонсируют и новый конкурс для школьников- «Город, в котором я хочу жить!». Это конкурс детского рисунка. Его победители не только получат призы от регионального оператора, но и лучшие работы детей с указанием имени художника и школы украсят борта спецтехники, которая занимается транспортированием отходов на территории Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU