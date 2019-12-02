Команда БМЗ стала чемпионом спортивной лиги Трансмашхолдинга

СЕГОДНЯ 16:02 2019-12-02T16:02:11+03:00

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Работники Брянского машиностроительного завода (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») с триумфом вернулись с заключительного турнира спортивной лиги компании «Трансмашхолдинг».

Брянские машиностроители оставили позади соперников 14 предприятий холдинга. В лидеры БМЗ вывела командная работа: первое место среди работников ТМХ заняли заводчане в настольном теннисе, второе — в волейболе, третье — в плавании. Футболисты дошли до 1/4 финала, не пропустив ни одного мяча.

Главный кубок корпоративной спортивной лиги-2019 команда БМЗ получила из рук генерального директора Трансмашхолдинга Кирилла Липы.

С победой заводчан поздравил генеральный директор предприятия Андрей Власенко, который возглавил команду болельщиков.

Администрация предприятия поддерживает заводчан в стремлении к активному образу жизни и занятиям спортом. Работникам БМЗ предоставлены условия для укрепления здоровья в специально оборудованном спортзале. Возможность проявить себя как на заводских турнирах, так и в состязаниях на уровне компании «Трансмашхолдинг» получают любители футбола, хоккея, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, бильярда, а также плавания и велопрогулок.

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ИСТОЧНИК KP.RU