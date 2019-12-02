Брянцу запретили продавать недвижимость, пока он не оплатил 55 штрафов от ГИБДД

СЕГОДНЯ 15:00 2019-12-02T15:00:23+03:00

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Жителю Брянской области не дали продать недвижимость, пока он не оплатил 55 штрафов за нарушение ПДД. На брянцев висел долг в 32 тысячи рублей.

- Несмотря на предоставленные законом сроки для добровольной оплаты, гражданин не предпринял никаких действий, чтобы погасить имеющуюся задолженность, - рассказывают в пресс-службе УФССП России по Брянской области. - Из-за этого ему запретили продавать принадлежащие ему квартиру и машину.

При попытке продать недвижимость брянец получил отказ от Росреестра. После этого он срочно приехал к судебным приставам и полностью расплатился по штрафам.

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ИСТОЧНИК KP.RU