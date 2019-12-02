Брянцу запретили продавать недвижимость, пока он не оплатил 55 штрафов от ГИБДД
Жителю Брянской области не дали продать недвижимость, пока он не оплатил 55 штрафов за нарушение ПДД. На брянцев висел долг в 32 тысячи рублей.
- Несмотря на предоставленные законом сроки для добровольной оплаты, гражданин не предпринял никаких действий, чтобы погасить имеющуюся задолженность, - рассказывают в пресс-службе УФССП России по Брянской области. - Из-за этого ему запретили продавать принадлежащие ему квартиру и машину.
При попытке продать недвижимость брянец получил отказ от Росреестра. После этого он срочно приехал к судебным приставам и полностью расплатился по штрафам.
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ИСТОЧНИК KP.RU