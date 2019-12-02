2019-12-02T11:57:42+03:00
Общество

Брянский губернатор выразил соболезнования семьям утонувших школьников

Александр Богомаз опубликовал комментарий в соцсети
Ольга УМАРОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз прокомментировал трагедию в Сураже.

На своей странице в соцсети глава региона выразил соболезнования родственникам погибших:

«Страшная трагедия произошла в Сураже. Сразу три семьи потеряли своих детей. Я разделяю горе родных и близких ребят, я знаю, что это такое – терять ребенка... Эта боль остается в сердце навсегда, сколько бы времени ни прошло. Душевных сил родителям...»

Напомним, вечером 1 декабря в суражской реке Ипуть нашли тела трех школьников. По предварительной версии, они вышли на неокрепший лед.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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