Брянский губернатор выразил соболезнования семьям утонувших школьников
Губернатор Брянской области Александр Богомаз прокомментировал трагедию в Сураже.
На своей странице в соцсети глава региона выразил соболезнования родственникам погибших:
«Страшная трагедия произошла в Сураже. Сразу три семьи потеряли своих детей. Я разделяю горе родных и близких ребят, я знаю, что это такое – терять ребенка... Эта боль остается в сердце навсегда, сколько бы времени ни прошло. Душевных сил родителям...»
Напомним, вечером 1 декабря в суражской реке Ипуть нашли тела трех школьников. По предварительной версии, они вышли на неокрепший лед.
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ИСТОЧНИК KP.RU