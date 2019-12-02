Жителям Брянска подарили Снежную королеву

СЕГОДНЯ 11:05 2019-12-02T11:11:45+03:00

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В Брянске появилась Снежная Королева. Так горожане окрестили новогодний арт-объект рядом с памятником Летчикам в Советском районе.

Инсталляция изображает женскую фигуру в пышном бальном платье. Ночью композиция будет светиться. Кстати, точно такая Снежная королева уже украсила Семеновский сквер на Набережной.

Напомним, на прошлой неделе жителям Бежицы подарили «Часы желаний».

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ИСТОЧНИК KP.RU