2019-12-02T11:11:45+03:00
Общество

Жителям Брянска подарили Снежную королеву

Арт-объект установили возле памятника Летчикам
Ольга УМАРОВА
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Фото: vk.coм, группа "Подслушано Брянск".Фото: vk.coм, группа "Подслушано Брянск".
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В Брянске появилась Снежная Королева. Так горожане окрестили новогодний арт-объект рядом с памятником Летчикам в Советском районе.

Инсталляция изображает женскую фигуру в пышном бальном платье. Ночью композиция будет светиться. Кстати, точно такая Снежная королева уже украсила Семеновский сквер на Набережной.

Напомним, на прошлой неделе жителям Бежицы подарили «Часы желаний».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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