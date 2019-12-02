В Стародубе начали возводить поликлинику

СЕГОДНЯ 10:14 2019-12-02T10:15:11+03:00

Медучреждение должно заработать летом 2020 года

Изменить размер текста: A A

В Стародубе приступили к строительству новой поликлиники. Фотографиями объекта поделился мэр города Дмитрий Винокуров.

Строители уже приступили к укладке фундамента. По традиции на дно котлована мэр и руководство фирмы-подрядчика бросили монетки.

- Медучреждение будет рассчитано на 150 посещений в смену, - рассказал Дмитрий Винокуров. - Объект планируют ввести в эксплуатацию летом следующего года.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU