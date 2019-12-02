2019-12-02T10:15:11+03:00
Общество

В Стародубе начали возводить поликлинику

Медучреждение должно заработать летом 2020 года
Ольга УМАРОВА
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Фото: vk.com, личная страница Дмитрия Винокурова.Фото: vk.com, личная страница Дмитрия Винокурова.
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В Стародубе приступили к строительству новой поликлиники. Фотографиями объекта поделился мэр города Дмитрий Винокуров.

Строители уже приступили к укладке фундамента. По традиции на дно котлована мэр и руководство фирмы-подрядчика бросили монетки.

- Медучреждение будет рассчитано на 150 посещений в смену, - рассказал Дмитрий Винокуров. - Объект планируют ввести в эксплуатацию летом следующего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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