В Брянске ребенок около часа ждал маршрутку
На работу коммерческого транспорта пожаловалась его мать
Ребенок простоял на холоде почти час.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянске ребенок почти час не мог дождаться маршрутку №43. Об этом рассказала в соцсетях его мать.
По словам женщины, 1 декабря, около четырех часов дня, ее ребенок был на Кургане. И простоял там на холоде в ожидании маршрутки 45 минут.
- Такая ситуация происходит каждые выходные, - возмутилась горожанка.
Женщина также сообщила, что и в будние дни тяжело добираться в направление с мясокомбината до Кургана. Часто приходится стоять на остановках по полчаса.
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ИСТОЧНИК KP.RU