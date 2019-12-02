В Брянске ребенок около часа ждал маршрутку

СЕГОДНЯ 09:45 2019-12-02T09:45:35+03:00

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В Брянске ребенок почти час не мог дождаться маршрутку №43. Об этом рассказала в соцсетях его мать.

По словам женщины, 1 декабря, около четырех часов дня, ее ребенок был на Кургане. И простоял там на холоде в ожидании маршрутки 45 минут.

- Такая ситуация происходит каждые выходные, - возмутилась горожанка.

Женщина также сообщила, что и в будние дни тяжело добираться в направление с мясокомбината до Кургана. Часто приходится стоять на остановках по полчаса.

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ИСТОЧНИК KP.RU