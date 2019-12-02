В Сураже трое подростков провалились под лед и погибли
В Брянском городе Сураж в реке Ипуть нашли тела трех подростков 11, 12 и 13 лет. Это произошло вечером в воскресенье, 1 декабря, сообщает пресс-служба СУ СКР по Брянской области.
Несовершеннолетние были без видимых телесных повреждений. По предварительной версии, погибшие вышли на неокрепший лед.
- Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», - говорят в пресс-службе. - Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы.
Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU