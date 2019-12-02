2019-12-02T09:21:42+03:00
Происшествия

В Сураже трое подростков провалились под лед и погибли

Следователи завели уголовное дело
Ольга УМАРОВА
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Тела трех подростков нашли вечером воскресенья.Тела трех подростков нашли вечером воскресенья.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянском городе Сураж в реке Ипуть нашли тела трех подростков 11, 12 и 13 лет. Это произошло вечером в воскресенье, 1 декабря, сообщает пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Несовершеннолетние были без видимых телесных повреждений. По предварительной версии, погибшие вышли на неокрепший лед.

- Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», - говорят в пресс-службе. - Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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