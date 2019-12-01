В Брянске на улице Красноармейской установили барьерное ограждение
Так дорожники попытались обезопасить этот участок
Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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На улице Красноармейской в Брянске установили барьерное ограждение. Рабочие монтировали отбойники в районе остановки «Сквер Комсомольский».
Так дорожники хотят обезопасить этот участок улицы с интенсивным движением. Ограждение должно препятствовать не только выезду на встречную полосу автомобилистами, но и пешеходам, решившим перебежать дорогу.
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ИСТОЧНИК KP.RU