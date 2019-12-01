2019-12-01T12:37:14+03:00
Происшествия

В Клинцовском районе 18-летний парень попал под колеса ВАЗа и погиб

По предварительной информации, машину занесло
Мария Дедкова
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Второй пострадавший находится в больнице.Второй пострадавший находится в больнице.Фото: Иван МАКЕЕВ
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На трассе у Клинцов произошло ДТП. Около 20.43 30 ноября на 21-м километре автодороги «Клинцы–Красная Гора» водитель ВАЗа сбил двух парней.

- По предварительной информации, машину 52-летнего мужчины занесло при торможении, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - Автомобиль сбил 18-летнего и 23-летнего пешеходов, которые шли по обочине.

Младший из пострадавших получил серьезные травмы головы, от которых он скончался в больнице. 23-летний парень сломал бедро. Он остается под присмотром медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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