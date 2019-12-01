В Новозыбкове перенесли открытие физкультурно-оздоровительного комплекса

СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-01T11:37:30+03:00

Объект не сдали в срок

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Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Новозыбкове перенесли. Церемония, намеченная на 2 декабря, не состоится, сообщает местное издание Новозыбков.SU. Новую дату чиновники пока не назвали. Сроки в данный момент уточняют.

По словам местных жителей, на объекте продолжаются работы. Здесь должны появиться корт, беговые дорожки, баскетбольная, волейбольная, а также площадка для воркаута с тренажерами, трибуна и раздевалки для спортсменов.

Контракт с подрядчиком закончился 30 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU